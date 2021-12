Covid: nelle Marche -6 ricoveri, 5 decessi

(ANSA) - ANCONA, 24 DIC - Ad un record di nuovi casi, 1.303 nell'ultima giornata, nelle Marche non corrisponde un incremento di ricoveri ospedalieri per covid, che anzi scendono a 222, sei in meno rispetto a ieri: 38 in terapia intensiva (-1), 42 in semi intensiva (invariato), 142 in reparti non intensivi (-5), mentre i dimessi sono 29. La saturazione dei posti letto è 15,2% in intensiva e 18,96% in area medica. Cinque i decessi: sono morti una donna di 87 anni di Ostra e 4 uomini di età compresa tra 73 e 89 anni, di Montegranaro, Monteporzio, Senigallia e Offagna, che fanno salire il totale a 3.216. Sono 39 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 120 gli ospiti di strutture territoriali (le Rsa di Campofilone e Galantara). I positivi alla data di oggi sono 6.829 (+141), di cui 6.607 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena 17.643, i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 127.137. (ANSA).