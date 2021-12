Covid: Medicina emergenza Civitanova convertita in Covid

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 24 DIC - "La situazione pandemica si è aggravata velocemente, invito la cittadinanza alla massima attenzione per non far collassare le strutture ospedaliere".

Appello del sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica: "già il nostro reparto di Medicina d'Urgenza è stato riconvertito in Medicina di urgenza Covid in questi minuti dalla dottoressa Daniela Corsi, direttore del reparto. Una notizia drammatica per la nostra città, e non solo - insiste Ciarapica -, che deve far riflettere tutti ad osservare proprio da oggi la massima cautela per non moltiplicare in modo esponenziale i casi di contagio e per non aggravare la situazione sanitaria già ampiamente compromessa". Il sindaco, che interviene dopo una riunione speciale via web convocata dal prefetto di Macerata Flavio Ferdani, a cui ha partecipato insieme a Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata e alle massime cariche della Questura. "E' mio dovere - sottolinea - richiamare tutti i cittadini alla massima prudenza e a un ulteriore senso di responsabilità in questi particolari giorni di feste che rischiano di far collassare le nostre strutture ospedaliere. Faccio appello, a chi non lo avesse già fatto, di ricorrere anche alla terza dose di vaccino, fondamentale per arginare i nuovi casi anche contro la diffusione della nuova variante Omicron che si prevede in fortissimo aumento già in questi giorni". "Spero che il mio appello giunga a tutta la cittadinanza - conclude il sindaco di Civitanova -, fiducioso che ognuno farà la propria parte in rispetto di sé e dei proprio cari, osservando rigorosamente tutte le misure comportamentali che abbiamo a disposizione, sia a livello individuale che collettivo, come il distanziamento, l'uso della mascherina ffp2, l'aereazione continua dei locali e l'igiene puntuale e frequente delle mani". (ANSA).