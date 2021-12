Vaccini: Marche, 1.950 somministrazioni a bimbi 5-11 anni

Nelle Marche in una settimana (dal 16 dicembre) sono stati somministrati vaccini anti-Covid a 1.950 bambini tra i 5 e gli 11 anni di età, cioè al 2,10% circa della platea complessiva di 92.645. Lo fa sapere la Regione. Il maggior numero di vaccinazioni per questa fascia d'età in provincia di Ancona (814); a seguire le province di Pesaro Urbino (610), Macerata (236), Ascoli Piceno (205) e Fermo (85).

