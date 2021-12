Natale: sindaca Ancona, regalo più bello è prendersi cura

"Prendersi cura è il regalo più bello". Lo scrive la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli nel messaggio per le feste natalizie. "L'ho pensato intensamente, provando forti emozioni, - ricorda - quando abbiamo inaugurato alla Mole la mostra Terra Sacra, con le opere ferite della zona del terremoto delle quali ci stiamo prendendo cura in attesa del restauro e del ritorno nella loro sede. Un'opera d'arte è anche il gesto di Martina Pozzan, - prosegue - la ragazza innamorata dell'alba al Passetto che vede un uomo che sta annegando, un estraneo, e non ci pensa due volte gettandosi in mare per salvare quella vita fragile e sconosciuta".

"Coraggio, generosità, forza, lucidità. Nei tempi che stiamo vivendo questo è il mio augurio: prendiamoci cura. - scrive ancora Mancinelli - Di chi amiamo, delle persone, della città.

Dei nostri diritti e delle nostre responsabilità. Del passato e, con la stessa determinazione, del futuro. Difendiamo quel piccolo pezzo di libertà ritrovata trascorrendo le festività in modo sereno e responsabile, rispettando le regole. Significa prendersi cura di noi stessi e degli altri. Cari auguri".

