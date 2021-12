Covid: sindaco Pesaro, "regalo migliore quest'anno è il vaccino"

"Quest'anno il regalo migliore che si possa fare è il vaccino e convincere coloro che ancora non lo hanno fatto. Se vogliamo proteggerci, non richiudere, mantenere una didattica in presenza e sostenere la crescita che c'è nella nostra provincia, dobbiamo sconfiggere il Covid-19: l'unico modo per farlo è il vaccino". Così il sindaco di Pesaro e presidente di Ali Marche Matteo Ricci che ha scelto le visite all'azienda Tecnoplast, alla scuola elementare di Santa Veneranda e ai campioni d'Italia della Lupo Baskin, simbolicamente, per fare gli auguri di Natale a tutti i pesaresi. "Che sia un Natale gioioso, ma soprattutto sicuro. - ha detto il sindaco - Dobbiamo mantenere ancora la guardia alta.

Tanti auguri ai lavoratori, agli studenti, a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per il sociale. Nella nostra città ci sono tante realtà che dedicano anima e corpo a chi ne ha più bisogno. Il grande cuore dei pesaresi mi rende molto orgoglioso". (ANSA).