Covid: Marche, +12 ricoverati e 6 decessi in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 23 DIC - Torna a impennarsi il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: +12 degenti (ora sono 228) in 24ore ma -1 ricovero in Terapia intensiva (39) a fronte di aumenti in Semintensiva (42; +4 rispetto a ieri) e in reparti non intensivi (147; +9). Sono sei invece i decessi correlati alla pandemia e il totale sale fino a 3.211: le vittime, tutte con patologie pregresse, sono un 80enne di Ancona, un 83enne di Grottazzolina (Fermo), una 88enne di Pesaro, una 89enne di Fano (Pesaro Urbino), un 93enne di Civitanova Marche e una 97enne di Potenza Picena (Macerata). I dati sono forniti dalla Regione.

Nelle ultime 24ore 24ore 871 positivi rilevati e incidenza in rialzo a 315,03.

Le persone dimesse dagli ospedali in un giorno sono 14; 114 quelle attualmente assistite in strutture territoriali e 39 in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) passa a 6.688 (+44) e continua la progressione delle quarantene per 'contatto' con contagiati (17.173 (+736). I guariti/dimessi raggiungono i 126.180 (+821).

