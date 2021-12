Covid: Gimbe, +39,3% nuovi casi Marche in una settimana

(ANSA) - ANCONA, 23 DIC - Nella settimana compresa tra il 15 e il 21 dicembre nelle Marche performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (438); in forte aumento (+39,3%) anche i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. L'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia, è guidato da Ancona (353), seguita da Fermo (338), Macerata (257), Ascoli Piceno (227) e Pesaro e Urbino (226).

Sul fronte ricoveri la regione supera la soglia di saturazione di posti letto occupati da pazienti Covid-19 in Area medica (18%) e in Terapia intensiva (16%). La situazione è fotografata del monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Per quanto riguarda i vaccini, la popolazione che ha completato il ciclo è pari 76,6% (media Italia 77,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,5% (media Italia 3,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 51,9% (media Italia 51,2%). (ANSA).