ANSA-IL-PUNTO/COVID: Marche, via a 3/a dose età 12-17 anni

(ANSA) - ANCONA, 23 DIC - Nelle Marche da lunedì 27 dicembre anche i giovanissimi nella fascia di età 12 - 17 anni potranno prenotare la terza dose di vaccino Covid-19, tra coloro che abbiano effettuato la seconda dose da almeno cinque mesi. La somministrazione partirà martedì 28 dicembre. La platea complessiva conta 82.162 persone (al 27 dicembre avranno maturato i requisiti in 16.107). "L'apertura degli slot vaccinali per la dose booster nella fascia 12-17 - spiega l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini - servirà a mettere in sicurezza anche i giovanissimi, che hanno bisogno di socialità e di continuare ad andare a scuola in presenza".

Intanto nelle Marche peggiora il quadro epidemiologico.

Ancora un record di contagi giornalieri (871; incidenza a 315,03), galoppano i ricoveri (228; +12) e 6 morti registrati nelle Marche (tre uomini e tre donne di età compresa tra gli 80 e 97 anni, tutti con patologie pregresse. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre, il quadro è peggiorato per gli attualmente positivi ogni 100mila abitanti (438) e c'è stato un forte aumento (+39,3%) di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. La Regione si appresta a incrementare i posti letto Covid come da circolare ministeriale: "è in corso un'interlocuzione tra le varie aziende - riferisce l'assessore Saltamartini - per verificare quali servizi sanitari possono essere compressi, perché il personale richiesto per allargare l'area Covid sia in Intensiva sia in area medica comporta una riduzione di questi servizi. E' un sacrificio che io ritengo ogni cittadino debba valutare, se ritiene per esempio di non vaccinarsi. Credo che la strada regina se quella dell'immunizzazione con la terza dose".

Stesso messaggio dal sindaco di Pesaro e presidente di Ali Matteo Ricci: "Quest'anno il regalo migliore che si possa fare è il vaccino e convincere coloro che ancora non lo hanno fatto. Se vogliamo proteggerci, non richiudere, mantenere una didattica in presenza e sostenere la crescita che c'è nella nostra provincia, dobbiamo sconfiggere il Covid-19: l'unico modo per farlo è il vaccino".

Agli Ospedali Riuniti inaugurata la nuova sala emergenze, con sei posti letto, intitolata al dott. Marco Esposito deceduto nel 2011 in un incidente stradale: servirà a gestire le emergenze ordinarie in una struttura già pesantemente gravata da ricoveri Covid. Per i ricoveri legati alla pandemia: in un giorno -1 degente in Terapia intensiva (39) a fronte di aumenti in Semintensiva (42; +4 rispetto a ieri) e in reparti non intensivi (147; +9); 14 le persone dimesse. Un 87enne, positivo al Covid e ricoverato nell'area dedicata dell'Ospedale di Torrette ad Ancona, è scappato nella notte a piedi. E' stato rintracciato dai carabinieri sulla variante Ss16, assistito dalla Croce Gialla, e riportato in reparto.

In un supermercato di Ancona un addetto è stato picchiato, insieme ad un cliente che prendeva le sue difese, da un avventore al quale ricordava il divieto di vendere alcolici a minori e l'obbligo di indossare la mascherina. Nel Pesarese, a seguito di controlli die carabinieri con l'ispettorato del lavoro, sul rispetto delle disposizioni anti-Covid, sanzionate due imprese con la chiusura rispettivamente per tre e cinque giorni, al fine di ripristinare delle condizioni di sicurezza perché all'interno vi erano lavoratori senza Green pass. (ANSA).