Vaccino: Usr Marche, 425 classi quarantena, 565 in Dad

Al 20 dicembre scorso nelle scuole marchigiane erano 425 le classi in quarantena per Covid e invece 565 complessivamente le classi in Dad (didattica a distanza). Lo fa sapere l'Ufficio scolastico regionale sulla base dei dati del monitoraggio periodico. Le scuole mettono precauzionalmente in Dad le classi appena viene rilevato uno studente positivo che ha avuto contatti stretti con i compagni in attesa della formalizzazione della quarantena da parte dell'Asur che è dunque uno step successivo.

Tra gli studenti, fa sapere l'Usr Marche, il 74,2% dei ragazzi (12-19 anni) ha completato il ciclo vaccinale (l'88,1% ha ricevuto almeno una dose) mentre l'11,9% degli studenti non è vaccinato (sono in tutto 13.060). Percentuali diverse tra i giovani in fascia 12-15 anni (69,1% con vaccino completo; 12,5% non vaccinati) e in fascia 16-19 anni (79,5% con vaccino completo e 11,2% non vaccinati). (ANSA).