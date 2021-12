Natale: Gdf Camerino sequestra 8mila addobbi non sicuri

(ANSA) - CAMERINO, 22 DIC - La Tenenza della Guardia di finanza di Camerino (Macerata) ha sequestrato in un esercizio commerciale circa 5.600 addobbi natalizi e 2.400 prodotti per l'igiene privi delle indicazioni minime imposte dal Codice del Consumo. A seguito di uno dei controlli, finalizzati al contrasto dell'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti con marchi contraffatti o insicuri per la salute, i finanziari hanno bloccato quindi circa 8.000 prodotti insicuri per la salute dei consumatori.

All'esito del controllo, il responsabile del negozio è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l'applicazione dei provvedimenti di specifica competenza. Ulteriori accertamenti verranno svolti in ordine all'eventuale sussistenza di illeciti di natura fiscale e doganale.

Il Codice del Consumo impone che i prodotti (e le confezioni) commercializzati in Italia riportino, chiaramente visibili e leggibili, informazioni minime, quali la denominazione legale o merceologica del prodotto, il nome, la ragione sociale o il marchio, la sede legale del produttore o dell'importatore, il Paese di origine se situato fuori dell'Ue, l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente, istruzioni per una fruizione sicura del prodotto ecc. (ANSA).