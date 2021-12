Covid: Prefetto, durante festività controlli in tutte le attività

"Tutte le attività saranno controllate, dalle imprese, agli esercizi commerciali, a quelli tenuti al rispetto della normativa, sia in quanto datori di lavoro che gestori di servizi, inclusi i ristoratori". Così il prefetto di Ancona, Darco Pellos in vista delle festività, alla conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento ai numeri dei controlli del Comitato dell'ordine e della sicurezza, che dal 6 dicembre (data di introduzione del Super Green pass) sta lavorando con le forze dell'ordine alla verifica del rispetto delle norme per contenere la pandemia di Covid-19.

"Per il Natale - ha annunciato - disposti adeguati servizi di controllo e vigilanza, le forze dell'ordine sono comunque pronte ad eseguire eventuali nuove direttive da parte delle autorità governative. Le amministrazioni comunali, molto prudentemente, hanno evitato di creare situazioni di pregiudizio per la sicurezza e la sanità pubblica".

Tracciando un report dei controlli eseguiti, il prefetto di Ancona, con al fianco il questore di Ancona Cesare Capocasa, il generale della Guardia di Finanza Claudio Bolognese e il colonnello dell'Arma dei Carabinieri Carlo Lecca, ha sottolineato che "le sanzioni fino ad oggi sono in numero abbastanza limitato per quanto riguarda il comportamento all'interno degli esercizi commerciali e questo è significativo di una attenzione che anche gli operatori rivolgono alla questione. Non abbiamo trovato situazioni eclatanti, a fronte di controlli molto elevati".

Fino ad oggi controllate 24.718 persone, 84 sono state sanzionate, 32 perché non indossavano i dispositivi di protezione. Gli esercizi controllati sono stati 2.693, 13 dei quali sanzionati e 8 chiusi. Una persona denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dall'abitazione o dimora per persone positive in quarantena.

Nel precisare che "l'attenzione al tema della sicurezza e dei controlli anti Covid è ai massimi livelli" il prefetto di Ancona ha invitato la popolazione alla moderazione nei comportamenti, negli atteggiamenti e nei festeggiamenti". (ANSA).