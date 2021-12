Covid: Marche, ricoveri invariati a 216 ma 5 morti in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 22 DIC - Nell'ultima giornata si è interrotto il trend in aumento di ricoveri Covid nelle Marche: restano 216 come ieri, con 40 degenti in Terapia intensiva (40; +1), 38 in Semintensiva (+3), 138 in reparti non intensivi (-4); 22 le persone dimesse. Ma in un giorno si registrano altri cinque morti correlati alla pandemia con il totale che sale a 3.205. Sono deceduti: un 67enne di Smerillo (Fermo), un 76enne di Montemarciano (Ancona), 86enne di Terre Roveresche e un 92enne di Carpegna (Pesaro Urbino) e un 80enne di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno). Intanto sul fronte vaccini record giornaliero di somministrazioni: ieri 17.005. Nelle ultime 24ore record anche di positivi (836) e incidenza che balza a 307,17.

Gli ospiti di strutture territoriali si attestano a 116 mentre 36 persone sono in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi sale a 6.644 (+19) mentre le quarantene per contatto con positivi schizzano a 16.437 (+1.260) e i guariti/dimessi salgono a 125.359 (+819). (ANSA).