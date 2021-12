Omicron: Acquaroli, "casi preoccupano, rispondere insieme"

(ANSA) - ANCONA, 21 DIC - "Sicuramente preoccupa" l'individuazione di altri due casi di variante Omicron da parte della Virologia di Ancona e "richiamiamo alla prudenza di tutti". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine della seduta del Consiglio regionale ad Ancona. "Altrettanto sicuramente mi aspettavo che arrivasse una variante con l'inverno. - ha aggiunto - Dire che eravamo preparati e pronti, no, ma me l'aspettavo".

"E' una fase difficile e complicata, lo sappiamo tutti. - osserva Acquaroli - Da questa estate ripetiamo 'prudenza': una soluzione definitiva per la pandemia non ce l'ha nessuno, è importante restare uniti, compatti, non dividersi e cercare di fare squadra, per combatterla in ogni sua fase e stagionalità.

C'è la stagione in cui emerge una variante, una in cui occorre dare risposte tutti insieme: se si è uniti e compatti, - sottolinea - è più facile essere chiari e trasparenti e avere una risposta dalla popolazione". Anche Acquaroli attende le "scelte del governo e le indicazioni Cts" sulle eventuali nuove misure. "Nell'ultima occasione di confronto prima del Super green pass, - ricorda - avevo detto che la misura era poco utile per arginare livello contagi. In questa fase bisogna essere maturi e responsabili, la soluzione non ce l'ha nessuno. Credo che la discussione e la capacità di comprendere comportamenti e iniziative per arginare la pandemia, evitare le chiusure, marginalizzare l'arrivo negli ospedali dei malati, sia strategia prioritaria". (ANSA).