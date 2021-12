Covid: Marche, degenti salgono a 216 (+3),finora 3.200 morti

Tre decessi correlati al Covid in 24ore nelle Marche portano il bilancio provvisorio di vittime nella regione a 3.200. Nell'ultima giornata sono morti un 80enne di Sant'Angelo in Pontano (Macerata), un 85enne di Jesi (Ancona) e una 88enne di Falerone (Fermo), tutti con patologie pregresse. Lo rende noto la Regione. Prosegue il trend in aumento di ricoveri che salgono a 216 (+3): attualmente vi sono 39 degenti (+1 rispetto a ieri) in Terapia Intensiva, 35 in Semintensiva (-3) e 142 in reparti non intensivi (+5); 18 dimessi in un giorno. L'incidenza di pazienti Covid in terapia intensiva si attesta al 15,6% e in Area Medica (117 ricoveri tra Semintensiva e non intensivi) al 18,3%.

Sul fronte contagi sono 689 i casi in 24ore con incidenza su 100mila abitanti che sale a 296,38. In lieve diminuzione il totale dei positivi (ricoveri più isolati a domicilio) a 6.625 (-32) mentre risultano in aumento le quarantene per contatto con contagiati (15.177; +75) e i guariti/dimessi sono 124.547 (+718). Gli ospiti di strutture territoriali attualmente sono 98 mentre 33 persone sono in osservazione nei pronto soccorso.

(ANSA).