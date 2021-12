Covid: Acquaroli, tamponi a vaccinati? Sì in certe occasioni

"Tamponi ai vaccinati? Sono favorevole in alcune occasioni. Credo che sia prudente in questo momento accertarsi che non ci sia la presenza di una possibile concausa che scateni focolai poi incontrollabili". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine della seduta odierna del Consiglio regionale, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'ipotesi di introdurre, a livello nazionale, i tamponi anche per i vaccinati, per consentire la partecipazione ad eventi e l'ingresso in discoteche e locali affollati.

Il governatore ha spiegato che "il tampone, se fatto con intelligenza, e se è un tampone con un grado di affidabilità elevato, può essere una risposta importante, soprattutto dove ci sono tanti assembramenti e il rischio che non si utilizzi la mascherina è elevato. Credo - prosegue - che possa essere uno strumento, in questa fase così tanto particolare, che possa ridurre il rischio di creare focolai". (ANSA).