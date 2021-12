Vaccini: Marche, per bimbi in ex Crass Ancona e Pvo Fabriano

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - Il Distretto sanitario di Ancona avvierà l'hub vaccinale pediatrico presso la Palazzina n.8 dell'ex Crass domani, 21 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19. Lo comunica l'Area Vasta 2. "L'attività proseguirà giovedì 23, martedì 28 e giovedì 30 dalle ore 15 alle 19. Riprenderà poi a gennaio tutti i pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì (tranne il 7 gennaio) e tutte le giornate di sabato dalle 11 alle 19 a partire dall'8 gennaio".

"Hanno dato la disponibilità a collaborare e a supportare l'attività vaccinale, alternandosi nelle varie giornate, - fa sapere l'Av2 - l'Associazione Patronesse del Salesi, l'Associazione Clown pediatrici, il gruppo "Nati per leggere" di Ancona, gli Scout dell'Agesci, oltre al gruppo comunale di Protezione Civile".

A Fabriano, "in collaborazione con il Distretto Sanitario, si svolgerà mercoledì 22 dicembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13.00 la prima sessione di vaccinazioni ai bambini prenotati nella fascia di età autorizzata presso il PVO (Punto Vaccinale Ospedaliero) dell'Engles Profili. Saranno i volontari del gruppo Nati per Leggere di Fabriano ad accompagnare i bambini nei momenti di attesa della vaccinazione anticovid. Le volontarie, coordinate dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca di Fabriano, daranno il benvenuto ai piccoli e alle loro famiglie attraverso il magico mondo dei libri, letture ad alta voce per i più piccoli, proposte di lettura anche per i più grandi. Si sta organizzando il calendario delle sedute vaccinali per le prossime settimane". (ANSA).