Povertà: "Piano Freddo" Ancona, +35 posti per senza dimora

Prende il via il "Piano Freddo Provinciale", il progetto per dare un tetto ai senza dimora in tutta la provincia di Ancona, nel periodo più freddo dell'anno.

Il piano, attivo fino al 22 febbraio 2022, è stato concertato nell'ambito del Tavolo Provinciale per il Contrasto alla Povertà Estrema, coordinato dall'Asp Ambito 9, e verrà realizzato da tutti gli Ambiti Territoriali Sociali, in collaborazione con strutture di accoglienza e associazioni di volontariato di Ancona, Jesi, Senigallia, Osimo, Falconara e Fabriano.

Una "bella notizia", commentano gli organizzatori poiché "lo scorso inverno il Piano Freddo non si è potuto realizzare a causa dell'emergenza sanitaria che vedeva nel periodo di maggior freddo strutture con posti dimezzati o addirittura chiuse". I posti straordinari previsti per questo inverno nella provincia sono 35 (15 in meno rispetto all'inverno 2019/2020) che si aggiungono ai 63 già attivi in via ordinaria; un segnale di ripresa importante nell'accoglienza delle persone senza dimora.

Dal 10 gennaio al 28 febbraio 2022 sarà attivo un operatore di collegamento, in pianta stabile presso la struttura di accoglienza "Tenda di Abramo" di Falconara che sarà il punto di riferimento per le strutture della provincia per la disponibilità di posti e per far sì che non vi siano posti vuoti e persone per strada. Vista l'assenza di Fondi Regionali per il 2021 per la figura dell'operatore di collegamento, gli Ambiti della Provincia hanno deciso di autofinanziarsi. (ANSA).