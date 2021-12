Covid: violazioni norme, chiuso 5 giorni un bar a Macerata

La scorsa notte due pattuglie dei carabinieri, una del Nucleo operativo e radiomobile e una della stazione di Appignano, hanno proceduto al controllo di un bar sito nei pressi dei Giardini Diaz di Macerata, riscontrando una grave violazione alla normativa anti Covid-19. Il bar è stato chiuso immediatamente per cinque giorni e multato per 400 euro.

Altre sanzioni per mancato rispetto di norme anti-Covid tra cui il possesso di Green pass elevate invece dalla polizia in provincia di Fermo. Gli agenti delle Volanti hanno verificato il possesso del Green Pass di alcuni viaggiatori in discesa da un treno appena giunto in stazione: un ragazzo non è stato in grado di produrre la certificazione necessaria per l'utilizzo del treno, ed è stato pertanto sanzionato amministrativamente.

Identificati altri due giovani stranieri, provenienti da altra provincia, che non hanno esibito la certificazione verde e sono stati sanzionati; sono stati anche accompagnati in Questura e denunciati per la violazione delle norme sugli stranieri irregolari sul territorio nazionale, in quanto inottemperanti a precedenti ordini di lasciare il territorio nazionale e per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità personale in occasione dell'accertamento amministrativo.

Nel Comune di Porto San Giorgio i poliziotti hanno elevato quattro sanzioni a carico di altrettanti avventori di un locale di ristorazione che ha a disposizione un gazebo esterno, nella circostanza, chiuso su tutti e quattro i lati. Per essere considerare aperto deve avere almeno tre lati aperti. Sanzionato anche il titolare dell'esercizio commerciale. (ANSA).