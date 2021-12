Acqua: guasto conduttura idrica dopo frana a San Severino M.

"A causa di un guasto alla conduttura idrica che serve l'acquedotto pubblico di San Severino Marche, provocato molto probabilmente da uno smottamento, l'erogazione di acqua potabile in diverse zone della città (Taccoli Alta, Castello al Monte, Rocchetta, Colleluce e Valle dei Grilli) potrebbe subire, in queste ore, delle interruzioni". A comunicarlo è il Comune di San Severino Marche.

"La società municipalizzata Assem Spa - riferisce l'amministrazione comunale - sta lavorando per ripristinare il guasto. All'utenza viene richiesto di limitare al massimo l'uso dell'acqua in queste e in tutte le restanti zone della città".

(ANSA).