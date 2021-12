Scontro ambulanza-auto ad Ancona, soccorritore ferito

(ANSA) - ANCONA, 18 DIC - In un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ad Ancona, in via Giordano Bruno, un soccorritore della Croce Gialla è rimasto ferito, in maniera lieve, a seguito dell'impatto tra l'ambulanza su cui viaggiava e un'auto Alfa Romeo proveniente da via Spalato. Il mezzo di soccorso, guidato da un'autista con esperienza trentennale, stava procedendo verso la stazione ferroviaria per un codice rosso cardiaco in via Flaminia, quando si è scontrato con l'auto che l'ha colpito sul lato conducente; l'ambulanza, danneggiata pesantemente, ha concluso la sua corsa contro un albero e l'impianto semaforico.

In ospedale sono finiti un volontario e una donna al volante di un'altra auto che era ferma poco distante a un altro incrocio verso piazza Ugo Bassi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, per il rilievi sulla dinamica dell'incidente, i vigili del fuoco, oltre ai soccorsi sanitari. (ANSA).