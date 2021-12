Incendio in casa, abitazione inagibile e anziano intossicato

Un appartamento reso inagibile e un' anziano intossicato. Sono le conseguenze di un incendio divampato nella notte in un appartamento situati al piano secondo, di un edificio disposto su tre piani fuori terra, in via Matteotti nel comune di Montefano (Macerata). Sono intervenut i carabinieri della Stazione di Montefano e poi due squadre dalla Centrale dei vigili del fuoco di Macerata e del distaccamento di Osimo (Ancona) che hanno spento le fiamme e poi hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. Lievi i danni riportati dall'appartamento ma è stato comunque necessario inagibile.

Sono stati i Carabinieri, in servizio di pattuglia notturna, che hanno notato le fiamme uscire dall’appartamento del secondo piano al civico 135 di via Matteotti. I militari hanno subito allertato le due famiglie residenti ai piani inferiori e, non ricevendo risposta dall’inquilino del secondo piano, hanno forzato la porta d’ingresso trovando un 89enne, a terra privo di sensi. L'anziano, unica persona presente nell’abitazione, è stato trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Macerata per intossicazione dovuta all’inalazione di monossido di carbonio e ricoverato con prognosi da definire. Poi le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti.