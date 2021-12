Frontale apecar-auto, grave conducente motocarro

Ferito gravemente un anziano, alla guida di un apecar che si è scontrato frontalmente con un'autovettura in via Salvo d'Acquisto nel Comune di Auditore (Pesaro Urbino). Per causa in fase d'accertamento, poco dopo le 16, il motocarro e l'auto si sono scontrati frontalmente. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra da Macerata Feltria che ha provveduto a estrarre il conducente del motocarro dalle lamiere. L'uomo è stato affidato alle cure dei Sanitari del 118 che poi lo hanno trasportato all'ospedale di Torrette ad Ancona in eliambulanza. I VVF hanno successivamente messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).