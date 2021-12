Terremoto: Acquasanta T., 6 famiglie in proprie abitazioni

A cinque anni dal terremoto del 24 agosto 2016, sei famiglie di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Gli immobili di edilizia popolare, di proprietà dell'Erap nella frazione di Paggese, sono stati nel frattempo ristrutturati e restituiti agli inquilini che in questi anni hanno fruito del Cas, sistemandosi in altri appartamenti. Il Comune di Acquasanta spera di restituire anche un'altra palazzina nelle vicinanze entro il mese di maggio 2022.

"E' una giornata importante per sei famiglie che dopo 5 anni dal sisma tornano nei loro appartamenti - il commento del sindaco Sante Stangoni nel riconsegnare le chiavi degli appartamenti ristrutturati - Sono stati momenti difficili perché sembrava che questo momento non arrivasse mai per tutte le problematiche del caso. Come in tutte le situazioni la tenacia e la determinazione portano sempre al risultato". (ANSA).