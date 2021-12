Sicurezza: operazione Ps 'Alto impatto' Ancona, meno reati

Circa 2.915 persone e 386 veicoli controllati, 115 misure di prevenzione a carico di individui con precedenti specifici e pericolosi per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, 21 avvisi orali a persone gravati da precedenti specifici e di polizia con invito a cambiare condotta di vita; 26 locali controllati, di cui nove sanzionati e otto di questi colpiti da sanzione amministrativa e chiusura del locale per 5 giorni, per mancato rispetto delle norme Covid. Sono alcuni numeri dell'Operazione "Alto Impatto" a poco più di un mese dalla partenza dei nuovi Dispositivi di Sicurezza Urbana, disposti dal Prefetto di Ancona, Darco Pellos, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e in tema di contrasto al degrado cittadino.

Come disposto dal Questore Cesare Capocasa, sono stati programmati servizi straordinari di controllo del territorio che hanno visto impiegati 270 uomini e donne della Polizia di Stato, appartenenti oltre che al personale della locale Questura, ai Reparti Prevenzione Crimine di Perugia, Bologna, Napoli, con un impiego massivo sul territorio, che ha coperto tutti i quadranti orari. "Grazie all'attività di prevenzione e controllo del territorio - osserva il Questore - risultano sensibilmente diminuiti i fatti reato nelle aree urbane monitorate".

Intanto la polizia segnala che tutti gli episodi denunciati da agosto ad oggi, relativi a patite aggressioni, sono stati esaminati dagli investigatori della Questura con individuazione dei responsabili e la denuncia all'Autorità Giudiziaria. "I risultati ottenuti in termini operativi, di controllo del territorio e di prevenzione - commenta ancora il Questore - ci confortano, ma ci sollecitano a migliorare ancora la risposta alla domanda di sicurezza urbana, che il cittadino ci rivolge, nell'ottica di proseguire il nostro servizio alla collettività in modo sempre più efficace ed efficiente". (ANSA).