Droga: 120 gr cocaina e 10mila euro in casa, arrestato da Ps

(ANSA) - PESARO, 17 DIC - La squadra mobile di Pesaro ha arrestato un 30enne albanese residente nei pressi di Morciola per detenzione a fini di spaccio di 120 grammi di cocaina. Gli agenti lo avevano sorpreso a spacciarne 6,24 grammi a un tossicodipendente.

L'arresto è stato fatto in flagranza di reato, dopo aver rinvenuto in casa oltre 10mila euro in contanti di cui il 30enne non ha saputo dare spiegazioni. Ieri, il gip di Urbino, ha convalidato il provvedimento cautelare disponendo per il trentenne, incensurato, gli arresti domiciliari. (ANSA).