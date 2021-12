Covid: Marche, 191 ricoverati (+5), 5 morti in 24ore

Continua il trend in rialzo dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata +5 degenti per un totale di ricoveri che sale a 191; 17 sono invece le persone dimesse. In particolare sono in aumento i pazienti in reparti non intensivi (120; +3 rispetto a ieri) ma crescono anche i degenti in Terapia intensiva (36; +1) e Semintensiva (35; +1). In 24ore cinque decessi correlati alla pandemia e il totale delle vittime nelle Marche sale a 3.190. Intanto sono 682 i positivi rilevati con l'incidenza in rialzo a 267,28. Numeri evidenziati dall'Osservatorio epidemiologico regionale che, nel complesso, oltre al superamento delle tre soglie e viste le impennate di incidenza e ricoveri in area medica, hanno portato alla decisione del ministero di anticipare il passaggio delle Marche in zona gialla già da lunedì 20 dicembre.

Le vittime, tre donne e due uomini, registrate nell'ultima giornata sono tutte di età compresa tra gli 83 e i 94 anni, alle prese con patologie pregresse: quattro erano della provincia di Ancona (un 83enne di Arcevia, una 83enne di Ancona, una 89enne e un 94enne di Senigallia) e una 89enne di Pesaro.

Gli assistiti in strutture territoriali sono attualmente 101 mentre le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 38.

Il totale di positivi (ricoverati più isolati in casa) sale a 6.411 (+21) e le quarantene per 'contatto' con positivi a 13.862 (+101) mentre i guariti/dimessi si attestano a 122.430 (+650) (ANSA).