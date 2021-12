Covid: Jesi, da domani obbligo mascherina aperto zone movida

(ANSA) - JESI, 17 DIC - Il sindaco di Jesi Massimo Bacci ha firmato un'ordinanza che stabilisce, da sabato 18 dicembre a domenica 9 gennaio, dalle ore 18 alle ore 2 l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche all'aperto per chiunque transiti in alcuni luoghi del centro storico particolarmente interessati dalla movida serale: Piazza Federico II, Via Pergolesi, Piazza Ghislieri, Piazza Colocci, Piazza Spontini, Piazza Indipendenza, Piazza delle Monnighette, Arco del Magistrato, Piazza della Repubblica, Corso Matteotti (da piazza Repubblica a Via Mura Occidentali), Piazza Pergolesi.

Il provvedimento, adottato già da altre città in declinazioni diverse come Ancona e Pesaro, anticipa parzialmente l'obbligo di mascherina all'aperto che sarà in vigore da lunedì 20 dicembre in tutte le Marche con il passaggio da zona bianca a zona gialla. (ANSA).