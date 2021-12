Autocarro si ribalta in A14 e si scontra con auto,due feriti

Il conducente di un autocarro, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato lungo la carreggiata sud dell'autostrada A14 poco dopo l'ingresso di Ancona sud in direzione Loreto, coinvolgendo anche un'auto. E' accaduto verso le 21 e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, con una squadra da Osimo, e la Polizia autostradale. Feriti, ma non in maniera grave, i due conducenti dei mezzi, presi in cui dai sanitari del 118 arrivati rapidamente sul posto.

Dopo l'incidente la viabilità è rallentata sul tratto interessato e si sono formate code. I vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'area di intervento e la situazione è in via di risoluzione.

Il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto verso Pescara è stato chiuso per circa un'ora a causa dell'incidente avvenuto all'altezza del km 233+9, e poi riaperto. Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda. Sul posto è intervenuto anche personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.(ANSA).