ANSA-IL-PUNTO/Covid; picco ricoveri anticipa Marche gialle

(ANSA) - ANCONA, 17 DIC - Marche in zona gialla già da lunedì prossimo 20 dicembre. Dopo il superamento dei limiti di incidenza di positivi, e della saturazione delle terapie intensive per pazienti Covid (ora 36; oltre il 12%) è stato il picco di ricoveri in Area medica (ora 120; oltre il 15%) a completare i presupposti per la regione in zona gialla. Un passaggio che, secondo le consuete modalità di calcolo e tempistiche del ministero, sarebbe dovuto scattare il 27 dicembre; invece l'impennata degli ultimi due giorni, con un incremento superiore a quello di una settimana intera, ha consigliato al ministero di anticipare la 'stretta' di 7 giorni.

Lo ha spiegato in un post su Facebook il presidente della Regione Francesco Acquaroli dopo aver ricevuto dal ministro Speranza l'ufficializzazione del passaggio. "Ricordo a tutti i cittadini - ha scritto il presidente - che con la normativa attuale nella zona gialla è obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche all'aperto, non ci sono limiti agli spostamenti e non c'è il coprifuoco. Raccomando a tutti di prestare sempre la massima attenzione - conclude - e di rispettare le regole di distanziamento e corretta igiene delle mani, soprattutto in questa fase di aumento dei contagi".

Nelle Marche in un giorno registrati 682 casi di positività e l'incidenza ancora in salita (da 263,88 a 267,28). La provincia di Ancona ha rilevato 320 casi giornalieri, seguita da Macerata (117), Pesaro Urbino (80), Fermo (79), Ascoli Piceno (64): 22 i casi da fuori regione. Contagi sono distribuiti in tutte le fasce d'età con picchi tra i 25-44 anni (194) e tra 45-59 anni (174); 174 tra giovani 0-18 anni. Le persone con sintomi sono 161. I tamponi eseguiti sono 6.741 (17,1% positivi), oltre a 2.067 antigenici (302 positivi).

Anche sul fronte ricoveri trend in rialzo: in un giorno +5 degenti per un totale di 191; 17 i dimessi. In aumento i pazienti in reparti non intensivi (120; +3 rispetto a ieri), in Terapia intensiva (36; +1) e Semintensiva (35; +1). In Intensiva il 77% dei ricoverati non è vaccinato, il 60% senza vaccino in Area Medica. L'incidenza dei ricoveri su 100mila non vaccinati è di 5,7 in Intensiva contro 0,64 tra vaccinati. Dal 22 novembre, si sono prenotate 226.252 persone per la terza dose 'booster'.

Nell'ultima giornata cinque decessi che portano il totale di vittime correlate alla pandemia nelle Marche a 3.190. Le ultime persone decedute sono tre donne e due uomini, di età compresa tra 83 e i 94 anni, con patologie pregresse.

Torna anche questo fine settimana nelle Marche la campagna informativa "Parliamone Insieme" sul Covid-19. Sabato 18 e domenica 19 dicembre, punti informativi della campagna organizzata dalla Regione Marche in collaborazione con l'Asur, che punta a chiarire ogni dubbio sulla vaccinazione anti-Covid e sull'andamento della pandemia, stazioneranno varie piazza: equipe di medici ed esperti risponderanno ai cittadini per fornire informazioni chiare e puntuali. Sabato 18 dicembre i camper informativi saranno a Fabriano (Ancona), Civitanova Marche (Macerata) e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), mentre domenica 19 dicembre saranno a Fano (Pesaro Urbino) e a Porto San Giorgio (Fermo). Domenica 19 dicembre sarà la volta di Fano (Pesaro Urbino) e di Porto San Giorgio (Fermo). (ANSA).