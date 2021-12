Vaccini: nelle Marche quasi 3.000 prenotazioni bimbi 5-11 anni

(ANSA) - ANCONA, 16 DIC - Sono arrivare quasi 3.000 (2.963) le prenotazioni per i vaccini anticovid vaccini pediatrici (5-11 anni) nelle Marche, fa sapere la Regione. La maggiore adesione nella provincia di Ancona (1.419), seguita da Macerata (601), Pesaro Urbino (509), Ascoli Piceno (247), Fermo (187). La platea è di 92.645 bimbi vaccinabili. Nel pomeriggio è partita la campagna vaccinale vera e propria, per ora a Fermo, Urbino, Macerata e Ascoli Piceno. Altre città cominceranno nei prossimi giorni in ordine sparso, ma sempre nel pomeriggio, tutte in punti vaccinali dedicati, diversi da quelli degli adulti. All'ospedale di Urbino i bambini sono stati accolti dai clown dottori dell'Accademia della Risata, guidata da uno psicologo del nosocomio.