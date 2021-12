Natale: arcivescovo Ancona, smantellare arsenali e rancori

"In un mondo piagato, come il nostro, le spese per gli armamenti sono in continua crescita, gli Stati Uniti hanno oltre 2100 testate nucleari attive, la Cina ne dispone più di 400, l'India e il Pakistan 100 testate nucleari ciascuna e la lista è lunga e continua con altri paesi.

Viene spontaneo chiedersi: ma viviamo in un mondo di pazzi? Purtroppo è così, perché il mondo non ha voluto e non vuole prendere sul serio la lezione che viene da Betlemme dove gli angeli hanno cantato gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore". E' un passaggio del messaggio di Natale dell'Arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina. "Che cosa possiamo fare noi? - osserva -. Non possiamo smantellare gli arsenali nucleari, ma possiamo smantellare gli arsenali dei piccoli rancori quotidiani, delle velenose invidie e delle piccole guerre di potere e di sciocca supremazia che ci rendono nemici l'uno dell'altro. È tempo - sottolinea il presule - di riscoprire che siamo fratelli e sorelle, non uno che si mette al di sopra dell'altro ma alla pari, come fratello e sorella. Occorre pertanto togliere l'orgoglio dal cuore, eliminare l'egoismo, abbattere i muri dell'indifferenza e del rancore, allora è Natale, allora nasce la gioia". (ANSA).