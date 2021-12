Ex Cc ucciso: Corte Assise dispone perizia balistica

Disposta una perizia balistica nel processo per l'omicidio di Antonio Cianfrone, ex comandante dei carabinieri di Monsampolo del Tronto (dal 2015 sospeso dal servizio) freddato la mattina del 3 giugno 2020 con quattro colpi di arma da fuoco mentre faceva jogging da un killer arrivato in moto con un complice. Dopo oltre tre ore di camera di consiglio era attesa oggi la sentenza della Corte d'Assise di Macerata che ha invece disposto la perizia che verrà affidata in occasione dell'udienza fissata per il 13 gennaio prossimo.

L'accertamento riguarda il residuo ferroso trovato sulla manopola della moto di Giuseppe Spagnulo, accusato di omicidio premeditato insieme alla moglie Francesca Angiulli. Per entrambi il procuratore Umberto Monti ha chiesto l'ergastolo.

La perizia dovrà stabilire se in quel residuo sulla manopola vi sono particelle riconducibili a bario, antimonio e ferro (componenti della polvere da sparo) o se invece si tratti di una mera molecola di ferro da contaminazione esterna. Sul punto Spagnulo si è difeso dicendo che aveva segato il cavalletto della motocicletta e che quel residuo potrebbe essere riconducibile a quel lavoro. Il giorno dell'omicidio non vennero rinvenuti bossoli sulla scena del delitto, la pista ciclopedonale di Spinetoli (Ascoli Piceno): presumibilmente l'assassino ha utilizzato una pistola a tamburo e l'arma del delitto non è mai stata ritrovata. (ANSA).