Covid: spettacolo abusivo fuori chiosco Ancona, 5 gg stop

Uno spettacolo musicale 'abusivo', nel dehors di un chiosco in piazza Cavour ad Ancona con dj, mixer e casse acustiche, per intrattenere, con musica ad altissimo volume, una folla di ragazzi, nessuno con indosso la mascherina. A scoprirlo ieri sera, la Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura e l'Upgsp impegnati a controllare la "Movida selvaggia" e ad assicurare il rispetto delle norme anti-Covid. Per la titolare dell'esercizio, 27enne, sono scattate la multa di 400 euro e la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per 5 giorni. A carico della 27enne anche una multa di 154 euro per violazione del regolamento comunale per la disciplina di installazione e gestione dehors che vieta l'uso di casse acustiche all'esterno, se non per musica di sottofondo.

Gli agenti sono poi intervenuti verso l'una di notte in piazza del Plebiscito: un consistente numero di ragazzi vi si era riversata per festeggiare il "mercoledì universitario". Uno dei locali emetteva musica ad alto volume oltre l'orario consentito dal regolamento comunale, tramite una cassa acustica posta esternamente alla struttura. Il titolare del locale è stato multato per 516 euro. Lo stesso esercizio era stato sanzionato dalla Polizia amministrativa l'11 novembre per apertura notturna oltre l'orario dichiarato.

Nell'ottica di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, inoltre, personale della Divisione Anticrimine, diretta dalla vice questore Marina Pepe, sta notificando in queste ore provvedimenti amministrativi di Divieto di Accesso alle Aree Urbane disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, a due giovani: i primi di ottobre si erano resi responsabili di aggressione, danneggiamento, lesioni, e minacce nei confronti della titolare di un locale in Piazza del Plebiscito e di altre persone presenti dopo un richiamo nei loro riguardi a mantenere un comportamento più corretto. Furono gravemente danneggiati mobili e suppellettili del caffè letterario "Il Vagamondo", che i due giovani distrussero per vendicarsi della titolare. Ai destinatari inibito per un anno l'accesso ai locali tra le vie Pizzecolli, Bonda, Catena, della Loggia, Gramsci e Piazza del Plebiscito, e stazionare nei pressi degli stessi. (ANSA).