ANSA-IL-PUNTO/Covid: le Marche vedono 'giallo'

(ANSA) - ANCONA, 16 DIC - Decolla la campagna vaccinale anticovid per i bambini dai 5 anni, compiuti, agli 11, che sfiora quasi 3.000 prenotazioni, ma nelle Marche sembra di tornare indietro di un anno con un'impennata di casi positivi, 753 in 24 ore e incidenza che schizza da 226,72 di ieri all'attuale 263,88 su 100mila abitanti. Impennata anche nei ricoveri, 9 più di ieri, che arrivano a 186: i pazienti in terapia intensiva sono 35 (-1), quelli in semi intensiva 34 (+3), quelli in reparti non intensivi 117 (+9). I dati della Regione, al netto di 11 dimessi, indicano una saturazione delle terapie intensive del 14% e una dell'area medica (151 posti occupati), al 15,5%. Le Marche superano così l'ultimo parametro (l'occupazione dei posti letto in area medica, dopo avere scavalcato quella delle intensive e l'incidenza settimanale dei nuovi casi su 100mila abitanti), con la prospettiva di tornare in zona gialla. Non da lunedì, ma dal 27 dicembre, considerate le modalità di calcolo ministeriali. Sei i decessi, che fanno salire il totale a 3.185. In una settimana si sono registrati 3.869 (ben oltre 500 al giorno di media) per un'incidenza di 255,77 che pone le Marche al 9/o posto tra Regioni e Province autonome italiane. Tra i positivi, fa sapere la Regione, l'incidenza su 100mila abitanti è di 33,51 tra i vaccinati e 95,29 tra i non vaccinati. Sul fronte vaccini finora 214.501 prenotazioni per la terza dose anti-Covid. Per quanto riguarda i contagi sono due le province marchigiane con oltre 200 casi in un giorno: Ancona (233) e Pesaro Urbino (201). I sintomatici sono 174. Sono 191 i casi di positività tra giovani di età compresa tra 0 e 18 anni ma i picchi si registrano tra persone nella fascia 25-44 anni (183) e 45-59 anni (177). In aumento le persone nei pronto soccorso, 39, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 102. I positivi alla data di oggi sono 6.390 (+170), le persone in quarantena 13.761, i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 121.780. Sta prendendo quota invece la campagna vaccinale tra i bambini 5-11 anni, con quasi 3.000 prenotazioni (gli slot sono stati aperti ieri alle 12) in un giorno e mezzo. La maggiore adesione nella provincia di Ancona (1.419), seguita da Macerata (601), Pesaro Urbino (509), Ascoli Piceno (247), Fermo (187). La platea è di 92.645 bimbi vaccinabili. Nel pomeriggio è partita la campagna vaccinale vera e propria, per ora a Fermo, Urbino, Macerata e Ascoli Piceno. Altre città cominceranno nei prossimi giorni in ordine sparso, ma sempre nel pomeriggio, tutte in punti vaccinali dedicati, diversi da quelli degli adulti. All'ospedale di Urbino i bambini sono stati accolti dai clown dottori dell'Accademia della Risata. (ANSA).