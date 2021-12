A Genga Presepe vivente solo con Green pass e prenotazione

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 16 DIC - Dopo lo stop imposto l'anno scorso dall'emergenza Covid-19, torna il Presepe vivente di Frasassi di Genga (Ancona), il più grande con 300 figuranti su una superficie di 30mila mq, con prenotazione obbligatoria e Super Green pass. La 37/edizione sarà in calendario il 26 dicembre e il 2 gennaio, dalle 14:30 alle 18:30. L'ingresso sarà riservato ai possessori di biglietti acquistati su www.presepedigenga.it. L'obiettivo è di ridurre al minimo il rischio assembramenti, evitando le lunghe code che tradizionalmente si formano. Il percorso si snoda lungo il costone roccioso che conduce fino al Santuario di Valadier, popolato per l'occasione da soldati romani, pastori, artigiani, popolo, nel bosco animato da luci e suoni, fino a entrare nella gola dove si può vedere uno spaccato della vita quotidiana in Palestina ai tempi della Natività. Come sempre, tolte le spese vive, il ricavato dei biglietti è sempre stato devoluto in beneficenza. Sono oltre 400mila le persone in questi anni venute a Genga per il Presepe vivente.. (ANSA).