Vaccini: quasi 1.300 prenotazioni per 5-11 anni nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Alle 17 erano arrivate a 1.280 le prenotazioni per i vaccini anti covid in età pediatrica, età 5-11 anni, che si sono aperte oggi alle 12 nelle Marche. La somministrazione comincerà in ordine sparso; in alcune strutture da domani, in altre nei prossimi giorni, ad orari differenziati.

Sono 13 i punti vaccinali 'dedicati' ai piccoli e alcune strutture si stanno attrezzando con clown dottori, amici a 4 zampe e varie attività per alleggerire l'ansia e aiutare i bambini a trascorrere il tempo dopo il vaccino. Il Punto Vaccinale Ospedaliero di Muraglia (Pesaro) dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord, si animerà con la presenza dei clown-dottori dell'Associazione T'Immagini Onlus, da anni presenti nei reparti di Pediatria del nosocomio. Previsti giochi, racconti e attività di intrattenimento. Le vaccinazioni verranno effettuate venerdì e sabato dalle 13 alle 15.

All'Ospedale di Urbino a partecipare alle sedute vaccinali sarà l'Accademia della Risata il cui responsabile è uno psicologo del nosocomio. L'orario osservato sarà 14-19, nei giorni 16, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 28 dicembre, per poi riprendere dai primi giorni di gennaio 2022. Il pediatrico Salesi di Ancona si attiverà da mercoledì 22 e poi il 29, dal nuovo anno poi tutti i venerdì dalle 15 alle 19 per i bambini in carico presso la struttura, cioè i fragili: volontari e animatori, travestiti da clown, e gli animali normalmente utilizzati per la pet terapy terranno compagnia ai bambini, con musica e racconti grazie alla collaborazione della Fondazioni Salesi, dell'Associazione Patronesse e dalle altre associazioni attive. "Queste sono solo alcune delle iniziative che verranno messe in campo per supportare i bambini nel momento mai piacevole della vaccinazione - ha detto l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Nel tempo ne verranno organizzate diverse in tutti i punti vaccinali. E' bene ricordare che il virus in questo momento corre anche tra i più piccoli: la cosa migliore è affidarsi al consiglio dei pediatri". (ANSA).