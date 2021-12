Vaccini: 20.300 dosi pediatriche arrivate ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Sono arrivate stamattina le fiale pediatriche Pfizer all'hub dell'Inrca di Ancona. Sono 20.300 dosi, tutte già consegnate agli spock vaccinali, a Marche Nord e a Torrette. La fiala pediatrica si contraddistingue per il tappo arancione diverso da quello della fiala per adulti che ha tappo lilla, per non confondere chi allestisce il vaccino. Da ogni fiala pediatrica si estraggono 10 dosi, 6 da quella per adulti.

