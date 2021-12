Regione Marche aderisce a Manifesto per la Ferrovia Salaria

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Sottoscritto oggi dalla Regione Marche il Manifesto per la Ferrovia Salaria che sollecita la predisposizione di uno studio di fattibilità della strada ferrata, "un'infrastruttura fondamentale che unisca i territori del Centro Italia, dal Tirreno all'Adriatico. All'evento, voluto dal consigliere regionale della Lega Andrea Maria Antonini, presidente della terza Commissione regionale Ambiente e Territorio, hanno partecipato l'assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, i consiglieri regionali Anna Menghi e Luca Serfilippi, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l'architetto Guido Benigni promotore del Manifesto, sottoscritto già da 65 soggetti tra enti locali, associazioni di categoria, ordini professionali. L'obiettivo è quello di completare la Ferrovia Salaria che colleghi da San Benedetto del Tronto a Roma passando per Ascoli Piceno e il cratere sismico fino a Rieti.

Una parte del tratto è già realizzata, mancherebbero 135 km nel tratto da Rieti verso Passo Corese e da Ascoli ad Antrodoco.

Sulla linea, non ad alta velocità, potrebbero viaggiare treni Intercity, per passeggeri e treni merci. Il dialogo è già stato avviato e a giorni l'assessore Baldelli ha già in programma un incontro a Roma con Rfi. Il costo stimato è di 2miliardi di euro. Antonini ha sottolineato che la location della firma "è simbolica, si tratta dell'ex Palazzo delle Ferrovie, ora sede dell'Assemblea Legislativa". Fioravanti ha invece ricordato la nascita del progetto, portato avanti da "un vero e proprio movimento della società civile". Baldelli ha sottolineato l'importanza delle infrastrutture come volano per l'economia e lo sviluppo delle aree terremotate e delle arre interne in particolare, "altrimenti tutto l'Appennino centrale è a rischio". "Visti gli ingenti investimenti annunciati per il tratto stradale Trisungo-Acquasanta, la Ferrovia Salaria rappresenterebbe il completamento di un progetto sull'accessibilità dei territori indispensabile per la loro stessa sopravvivenza" ha concluso Antonini. (ANSA).