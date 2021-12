ANSA-IL-PUNTO/Covid: quasi 1.300 prenotazioni vaccini bimbi

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Alle 17 erano arrivate a 1.280 le prenotazioni per i vaccini anti covid in età pediatrica, età 5-11 anni, che si sono aperte oggi alle 12 nelle Marche. La somministrazione comincerà in ordine sparso; in alcune strutture da domani, in altre nei prossimi giorni, ad orari differenziati.

Tredici i punti vaccinali 'dedicati' ai piccoli e alcune strutture si stanno attrezzando con clown dottori, amici a 4 zampe e varie attività per alleggerire l'ansia e aiutare i bambini a trascorrere il tempo dopo il vaccino. Intanto sono arrivate oltre le prima 20.300 dosi di vaccino pediatrico Pfizer. La platea dei potenziali destinatari è di oltre 90mila bambini e l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini raccomanda anche oggi alle famiglie di rivolgersi ai pediatri per dubbi o maggiori informazioni. La vigilia delle vaccinazioni pediatriche coincide con un boom di nuovi casi, 674 in 24 ore, con tasso di incidenza che schizza a oltre 226 su 100mila abitanti, e con un aumento dei ricoveri, che arrivano complessivamente a 177, in particolare in area medica, +14 su ieri, che fanno salire la saturazione dei posti letto 14,6%, mentre resta invariata quella delle terapie intensive, 14,4%. Il contagio si diffonde tra i giovani: 170 i casi tra zero e 18 anni, dei quali 70, il gruppo più numeroso, nella fascia di età 56-10 anni, i bambini delle elementari, più o meno coincidente con il gruppo per il quale cominciano domani le vaccinazioni. Ma ci sono anche 182 casi nella fascia di età 25-44 anni, 149 in quella 45-59, 56 casi nella fascia di età 60-69 anni. La provincia di Ancona mostra un incremento anomalo e da sola totalizza 283 casi, seguita da Pesaro Urbino con 100, Macerata con 99, Ascoli Piceno con 97, Fermo con 80, e 15 casi fuori regione. Secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico regionale nelle terapie intensive, il 75% dei pazienti non è vaccinato, il 25% lo è, nell'area medica il 58% dei degenti non è vaccinato, il 42% lo è. Tre i nuovi decessi registrati nella giornata: quelli di un 95enne di San Lorenzo in Campo, di una 77enne di Grottazzolina, di una 83enne di Osimo, tutti con patologie pregresse, che fanno salire il totale a 3.179. Sono 100 gli ospiti di strutture territoriali, 33 le persone in osservazione nei pronto soccorso. I positivi alla data di oggi sono 6.283 (+66), le persone in quarantena 13.226, i dimessi/guariti salgono a 121.134 dall'inizio della pandemia.

(ANSA).