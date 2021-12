Scuola: Ricci (Ali), senza Green pass in dad molto presto

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - "Se non facciamo qualcosa velocemente, tra qualche settimana avremo tutta la scuola in dad": lo ha detto il sindaco di Pesaro e presidente nazionale di Ali, Matteo Ricci, durante l'annuale cerimonia di pensionamento degli insegnanti. "Dobbiamo essere coraggiosi, in questo momento il governo dovrebbe inserire Green pass anche a scuola. Capisco - ha aggiunto Ricci - che lasciare a casa alcuni studenti in dad non è facile, ma se non prendiamo questa strada la scuola tornerà presto tutta in dad. Uno scenario realistico, che se i contagi continuano ad aumentare si potrebbe realizzare dopo le feste di Natale". (ANSA).