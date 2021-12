Covid: nelle Marche +518 casi, incidenza sale a 212,73

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - Sono 518 i nuovi casi di covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, con il tasso di incidenza che continua a salire e arriva a 212,73 su 100mila abitanti (ieri era poco sopra 205). In aumento anche il numero dei ricoverati, che arriva a 163, +4 su ieri, di cui 36 in terapia intensiva (+1), 28 in semi intensiva (-1) e 99 in reparti non intensivi (+4), oltre a 4 dimessi. La saturazione dei posti letto è del 14,4% per le terapie intensive, del 13,14% nell'area medica. Nell'ultima giornata i dati della Regione danno conto anche di due nuovi decessi, quello di un 73enne di Fano e di un 61enne di Senigallia, affetti da patologie pregresse, che fanno salire il totale a 3.176 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il contagio si conferma maggiormente diffuso nella fascia di età adulta, con 155 nuovi casi tra i 25-44enni e 129 tra i 45-59enni. Sono 100 i casi invece da zero a 18 anni (33 tra i bambini 6-10 anni). Prosegue il trend di crescita della provincia di Ancona, che da sola totalizza quasi metà dei nuovi casi: 231, seguita da Pesaro Urbino con 96, Fermo con 72, Macerata con 56, Ascoli Piceno con 45, 18 casi fuori regione. I 515 casi rappresentano una positività dell'11,7% su 4.421 tamponi del percorso diagnostico screening (7.632 i tamponi complessivi, a cui si aggiungono 2.556 test antigenici, con 343 positivi da sottoporre a tempone molecolare). Sono 123 i soggetti sintomatici, 141 i contati domestici, 121 i contatti stretti di casi positivi, 19 i positivi in setting scolastico/formativo, 8 i contatti in ambiente di vita/socialità, 93 i casi in fase di approfondimento epidemiologico. Sono invece 38 pe persone in osservazione nei pronto soccorso, 100 gli ospiti di strutture territoriali (le Rsa di Campofilone e Galantara). I positivi alla data di oggi sono 6.217 (+14 su ieri), le persone in quarantena 12.349, i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 120.529.

