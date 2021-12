Vaccini: Marche, via a vaccinazione 5-11 anni da 16 dicembre

(ANSA) - ANCONA, 13 DIC - Anche nelle Marche la vaccinazione per i giovani nella fascia 5-11 anni partirà il 16 dicembre. Lo fa sapere la Regione. La prenotazione partirà il 15 dicembre ma l'orario verrà reso noto domani. La platea in questa fascia d'età è di 92.645 persone. Si prenoterà con le solite modalità tramite tessera sanitaria e codice fiscale del bambino.

I cinque anni devono essere compiuti, non solo per anno di nascita.

Il percorso vaccinale per i ragazzi tra i 5-11 anni coinvolge anche i pediatri. A tal proposito la Regione ha incontrato i rappresentanti sindacali della categoria. (ANSA).