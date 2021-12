Vaccini: Marche; su 34 in Intensiva, 6 vaccinati con comorbidità

(ANSA) - ANCONA, 13 DIC - Nelle Marche "le persone ricoverate in terapia intensiva sono non vaccinate: su 34 sono 6 quelle vaccinate con doppia dose ma hanno comorbidità". Così l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini (Lega) a margine del Consiglio regionale. "La valutazione statistica è questa - aggiunge - il vaccino funziona: se si arriva in Area medica, con le terapie in 3-4 giorni si riesce ad andare a casa.

In alcuni casi con l'uso di anticorpi monoclonali si impedisce anche di arrivare in area medica. Quindi - conclude - non vi è dubbio alcuno che il vaccino sia efficiente ed efficace".

