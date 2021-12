Vaccini: Campagna "Parliamone insieme", 11 prime dosi a Urbino

Undici persone, che avevano dubbi sulla vaccinazione anti-Covid e sostenevano la tesi del "vaccino sperimentale", si sono sottoposte a prima dose vaccinale dopo aver ricevuto informazioni al camper Regione-Asur a Urbino durante l'iniziativa "Parliamone insieme" che si propone di fornire informazioni sulla vaccinazione e in generale sulla pandemia. Lo ha riferito l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini rispondendo ai cronisti a margine della seduta del Consiglio regionale ad Ancona.

L'iniziativa informativa Regione-Asur ha previsto la presenza di medici in camper, in piazze dei capoluoghi, per rispondere a domande dei cittadini in particolare su perplessità in merito al vaccino: la campagna, avviata nel week-end, proseguirà.

"Questa idea di andare a informare con i camper - afferma Saltamartini - è andata benissimo, ci sono state numerosissime prime dosi. Negli stand si sono presentate tantissime persone che sostenevano tesi 'no vax', del 'vaccino sperimentale': molti di questi sono stati convinti dall'evidenza di quello che hanno riferito i medici. Ad esempio, nella sola Urbino abbiamo fatto 11 vaccinazioni di prime dosi". "Sto raccogliendo tutti i dati - aggiunge l'assessore - proseguiremo con la campagna in modo tale che l'attività informativa sia presente, per far sì che anche le persone più 'dubbiose' possano essere almeno coinvolte in un processo logico di spiegazione nell'uso dei vaccini". (ANSA).