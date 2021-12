Turismo: Marche, 96 settimane prenotate in 25 ville per 2022

Dopo l'ottima performance del 2021, con un incremento di prenotazioni del 36% rispetto allo scorso anno, le ville di pregio delle Marche stanno registrando segnali incoraggianti: per il nuovo anno sono già 96 le settimane prenotate nelle 25 proprietà del territorio, che arrivano soprattutto da tedeschi, belgi e canadesi. Dati che sono stati resi noti da Emma Villas, leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio), in occasione di un evento svolto a Colli del Tronto (Ascoli Piceno): "l'indotto a beneficio dell'economia locale ammonta a 783.500 euro".

Le Marche "rappresentano circa il 6% dell'impatto economico apportato a livello nazionale di Emma Villas, che si attesta intorno ai 13,2 milioni di euro, se si considerano le 420 proprietà gestite in esclusiva dall'azienda". "Tra le zone più propense all'affitto di ville - ha spiegato Giammarco Bisogno, fondatore e Ceo di Emma Villas - spiccano le province di Pesaro e Urbino con 13 immobili disponibili seguite da Ascoli Piceno con 6 strutture. Segue la provincia di Ancona con 4 immobili, e le province di Macerata e Fermo, con rispettivamente 2 ville disponibili". Nel 2021, ha riferito, "il soggiorno in ville e tenute di pregio nelle Marche è stata la scelta soprattutto di clienti stranieri: al primo posto i turisti provenienti dalla Germania, seguiti da quelli di Belgio e Canada, ma buona anche la presenza di italiani. Nell'insieme il 2021 ha registrato un incremento del 36,2% rispetto al 2020 e anche i trend per l'inizio del prossimo anno sono più che incoraggianti".

Ad oggi, "per la stagione 2022, sono state prenotate già 96 settimane per le strutture della regione, vale a dire un +464% rispetto scorso nella alla stessa data di oggi quando, causa incertezza portata dalla pandemia, erano sole 17 le settimane prenotate per la stagione 2021". Le Marche, fa sapere l'azienda, "sono al quarto posto sia per numero di prenotazioni che nella classifica delle principali destinazioni scelte dai turisti di tutto il mondo (tra le prime con Toscana, Umbria, Emilia Romagna). (ANSA).