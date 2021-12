Sanità: Alessandra Moraca nuova segretaria regionale Smi

"L'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini ha proposto l'istituzione di una giornata di memoria regionale delle morti dei medici poiché la tragedia scatenata dal covid che ha investito anche molti medici venga ricordata per sempre in Paese dove, molto spesso, non c'è memoria". Lo riferisce la nuova segretaria regionale dello Smi (Sindacato Medici Italiani) Alessandra Moraca, eletta durante il congresso del sindacato che si è tenuto nel fine settimana a Civitanova Marche. Congresso che "è stato un momento di confronto concreto con i responsabili regionali della sanità e quelli dell'Area Vasta 4, sulle tutele per la salute dei cittadini e sull'iniziative a sostegno del lavoro dei medici ".

L'incontro si è aperto "con una video - testimonianza sul sacrificio che i medici italiani e quelli marchigiani hanno pagato sia in termini di vite, sia per quanto riguarda gli elevati ritmi di lavoro. Numerosi gli interventi di medici della medicina primaria, della dirigenza medica, del 118 e della medicina dell'area psichiatrica". Durante il congresso "sono stati affrontatE nel complesso tutte le questioni delle professioni mediche, a partire da quello delle retribuzioni che risultano essere circa la metà di quelle dei medici francesi e un terzo di quelle dei professionisti tedeschi. Per questo, si è detto nel corso del dibattito, il prossimo contratto dovrà ambire ad una equiparazione delle retribuzioni italiane con quelle europee - spiega Moraca -. Tutti gli interventi si sono soffermati sulla necessità che Governo e Regioni debbano riconoscere, una volta e per tutte, la grande professionalità delle aree mediche del nostro Paese". Tra gli altri temi affrontati, le tutele del lavoro dei medici di assistenza primaria, i problemi sanitari dell'area psichiatrica legati alla pandemia, le questioni della dirigenza medica e del 118 e delle vertenze con le diverse Aree Vaste delle Marche. (ANSA).