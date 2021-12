Incendi chiese: una condanna a 7 mesi a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 13 DIC - E' stato condannato a sette mesi il 'piromane delle chiese' che, oltre ad avere appiccato il fuoco ad edifici di culto, per ben 5 volte aveva minacciato di morte anche un parroco, lasciandogli biglietti in parrocchia e inviandogli lettere anonime per posta. Oggi la sentenza emessa dal giudice Lamberto Giusti per l'imputato, Giuseppe Eusepi, 60 anni, di Chiaravalle, difeso dall'avvocato Marco Flavio Torelli.

Eusepi era accusato di danneggiamento e minacce aggravate dall'aver commesso il fatto contro un ministro di culto della chiesa cattolica e per discriminazione razziale. Gli incendi, o meglio principi di incendio, erano avvenuti tra agosto e novembre del 2017, un vero e proprio raid che aveva preoccupato la città e il mondo cattolico. Tutti i parroci coinvolti hanno rimesso la querela, perdonando il 60enne. In una delle ultime udienze il perdono era arrivato anche da don Aldo Pieroni, parroco a Camerano, il religioso che era stato minacciato cinque volte. "Quest'uomo mi invia lettere di scuse continue - aveva detto il parroco - è pentito, mi invia santini, mi chiede sempre scusa. Ritiro le querele certo, ormai l'ho perdonato".

Eusepi ha agito perché, secondo lui, la chiesa aiutava solo i migranti e in quel periodo lui e la moglie non avevano lavoro. A tradirlo e farlo scoprire era stata una telefonata che lui stesso aveva fatto ai vigili del fuoco per segnalare l'incendio in una chiesa nel quartiere delle Palombare, divampato a novembre 2017. Tramite le telecamere del sistema di sorveglianza, che lo avevano mentre saliva su uno scooter, dopo la telefonata fatta da una cabina a Falconara, la polizia lo aveva identificato e denunciato a maggio 2018. Gli incendi erano stati appiccati anche alla chiesa di Varano (una tovaglietta dell'altare laterale) e a quella del Sacramento, alla fine di corso Garibaldi, nel centro di Ancona. (ANSA).