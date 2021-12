Covid: Marche, +1 ricovero Intensiva (35), saturazione 14%

Prosegue il trend di sensibile aumento di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata ha raggiunto i 159 (+7 rispetto a ieri) tra i quali 35 in Terapia intensiva (+1), 29 in Semintensiva (-1) e 95 in reparti non intensivi (+7) a fronte di un solo dimesso in un giorno. Lo fa sapere la Regione. Con questi numeri l'occupazione di pazienti Covid sul totale dei posti di Terapia intensiva sale al 14% (sopra la soglia per il passaggio in zona gialla); per i degenti Covid in Area Medica (totale di 124 ricoverati) sale al 12,8% del totale dei posti (sotto la soglia del 15% prevista per la fascia gialla).

I decessi correlati al Covid-19 sono due nelle ultime 24ore e il totale regionale di vittime sale a 3.174: sono deceduti una 79enne di Arcevia (Ancona), che era ricoverata ad Ancona, e un 79enne di Roma, degente a Pesaro. Mentre i positivi rilevati in un giorno sono 227 per un'incidenza su 100mila abitanti di 205,60 (ieri il valore era 200,41).

Intanto gli assistiti presso strutture territoriali nelle Marche sono 97 e le persone in osservazione nei pronto soccorso 28. Il totale dei positivi (ricoveri più isolati a domicilio) scende a 6.203 (-27) e quello delle quarantene per contatto con contagiati a 11.972 (-447). I guariti/dimessi si attestano a 120.027 (+352). (ANSA).