Persone scomparse: Piano Macerata, importanti fasi iniziali

Sottoscritto dal Prefetto di Macerata Ferdani il nuovo Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, atto conclusivo di un percorso di collaborazione condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica allargato ai Vigili del Fuoco. Il nuovo Piano, fa sapere la Prefettura di Fermo, "è aggiornato secondo le ultime indicazioni fornite dal Commissario Straordinario del Governo ed in particolare ribadisce l'importanza delle fasi iniziali quali la segnalazione della persona scomparsa, l'immediato coinvolgimento delle strutture operative, una costante attività informativa e l' affinamento delle tecniche di ricerca".

Inoltre il piano prevede "una 'checklist' sulla persona scomparsa, il coinvolgimento, già testato nelle ricerche in zona non antropizzata, di unità specialistiche della Polizia di Stato, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza oltre ai Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera per le ricerche in mare".

La pianificazione "prevede altresì l'attivazione del Volontariato per il tramite del Sistema Regionale di protezione civile ed il supporto nelle zone impervie del Soccorso Alpino e Speleologico, nonché l'utilizzo della strumentazione tecnologica utile ai fini della ricerca quale i droni ed il sistema georeferenziazione ai fini di una puntuale mappatura del territorio; la possibilità della pubblicazione delle foto dei minori scomparsi sul sito https://globalmissingkids.org".

"La sottoscrizione del nuovo Piano Provinciale di ricerca delle persone scomparse - ha dichiarato il Prefetto Ferdani - rappresenta una risposta concreta ad una problematica sulla quale è necessaria la massima attenzione e collaborazione di tutti gli Enti coinvolti". (ANSA).