No vax attaccano Draghi: Ricci, "eccoli, stessa logica..."

"Eccoli. Stessa logica e stessa idea della libertà. Protestare e inveire sotto la casa privata di chiunque e' una pratica squadrista. Non ci sono aggettivi che la descrivano meglio". Su Twitter il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta la notizia dell'attacco su Telegram dei No vax con l'appello a pubblicare dati sensibili dei loro 'nemici', tra i quali presidente del Consiglio Mario Draghi, con tanto di minaccia di presentarsi sotto il suo appartamento "ogni sera alle 21".

La sera del 28 luglio un gruppo di persone contrarie alle chiusure anti-Covid, a vaccini e Green pass, tra le quali il leader 'ioapro', il ristoratore Umberto Carriera, avevano 'assediato' la casa del sindaco Matteo Ricci dove in quel momento c'erano solo i suoi famigliari, suonando ripetutamente il campanello e scandendo i cori "Libertà" e "No Green Pass".

Per quei fatti, che il sindaco ha definito da "squadristi", la Procura di Pesaro ha indagato 19 persone. Carriera ha querelato Ricci per aver definito "squadrista" una "manifestazione pacifica". (ANSA).